Venerdì 17 Maggio 2019, 16:53

Hanno rubato attrezzi agricoli in un casolare a Campagna e sono stati subito arrestati dai carabinieri della compagnia di Eboli. I furti sono stati effettuati ieri sera e i malviventi sono stati tratti in arresto poco dopo. Ad allertare i militari che sono intervenuti tempestivamente è stato un pensionato che aveva notato un'auto sospetta e i carabinieri nel veicolo hanno rinvenuto due decespugliatori e altri attrezzi agricoli, del valore di 600 euro, rubati poco prima. La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario. I tre ladri sono stati subito arrestati ed uno dei malviventi era stato scarcerato, per altri reati, due giorni fa. Gli altri due malviventi, tra l'altro conviventi, erano stati coinvolti in un'altra operazione durante la qule fu arrestata una donna per detenzione di banconote false.