Soldi dalle multe per potenziare la sicurezza stradale. Salernitani super multati, c’è la delibera di giunta comunale che autorizza le destinazioni dei proventi contravvenzionali. L’ammontare dei proventi derivanti dall’accertamento di tutte le violazioni del Codice della Strada, al netto delle spese occorse per i procedimenti amministrativi, è pari ad 2.946.200 euro. Questo l’incasso derivante dalle sanzioni comminate ai salernitani nel 2023 per violazione delle regole del codice della strada. Con delibera di giunta, l’amministrazione comunale ha dato l’ok all’utilizzo dei proventi per la riqualificazione delle strade comunali, della segnaletica e delle apparecchiature per potenziare la sicurezza stradale. Ok a 368.275 euro in interventi di manutenzione della segnaletica stradale, 20 mila euro per la manutenzione di impianti semaforici, 80 mila euro per la segnaletica stradale. E ancora spazio per l’acquisto di attrezzature per la polizia locale con un impegno di spesa di 368.275 euro. Inoltre 736.550 euro saranno impiegati per il rifacimento del manto stradale in diversi punti della city. Altri 234 mila euro saranno investiti per le assunzioni a tempo determinato di 25 vigili urbani stagionali. E c’è attenzione anche per la Zona a traffico limitato del centro storico, con l’impiego di 36.257 euro per la rilevazione di illeciti e sorveglianza anti furbetti delle targhe coperte e della sosta selvaggia. Ovviamente la gran parte dei proventi contravvenzionali sarò impiegata nel potenziamento dei controlli per la sicurezza stradale, in una città tramortita dall’aumento degli incidenti stradali tra il 2022 e il 2023, con una media di 60 sinistri mensili. «La scelta del potenziamento dell’azione di controllo del territorio e degli strumenti finalizzati a tali attività, costituisce una sensibilità in ordine al problema sicurezza nella città», si legge nel provvedimento di giunta. Si stima altresì di conseguire per l’anno 2024, a seguito di potenziamento delle attività di controllo con l’acquisto di nuovo autovelox, «che entrerà in funzione nella seconda parte dell’anno in corso», maggiori entrate per proventi contravvenzionali da violazioni dei limiti di velocità per una somma previsionale di 100 mila euro. Proprio il superamento della velocità consentita sul Lungomare e in zona Lungoirno rappresenta una voce considerevole delle entrate comunali sul fronte sicurezza stradale.

APPROFONDIMENTI Allarme furti nelle frazioni a Cava de' Tirreni: è caccia al furgone bianco Raffica di furti a Montecorice, i ladri immortalati nei video Auto nel fiume, feriti due giovani a Contursi

Da quanto l’autovelox mobile è tornato sulle strade a fine 2022 i salernitani sono incappati in oltre 300 verbali. L’ammontare delle sanzioni stradale è di 58.924 euro secondo quanto si legge nella delibera comunale. Il bottino delle multe però è destinato a lievitare nei prossimi mesi perché il Comune si appresta a posizione sulle strade anche l’autovelox fisso proprio per arginare l’escalation di incidenti e investimenti pericolosi sulle strade.