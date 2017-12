Tre morti nell'incendio della casa, il sindaco proclama lutto cittadino a Mercato San Severino

Giovedì 28 Dicembre 2017, 14:32

Lutto cittadino in occasione dei funerali delle tre vittime del rogo: lo annuncia il sindaco di Mercato San Severino, Antonio Somma.«La famiglia Papa - spiega il primo cittadino - era molto nota. Mi sono recato ieri sera in via Tommaso Sanseverino, nello stabile dov'è avvenuta la tragedia, di proprietà della famiglia Papa. Ho parlato con alcuni vicini i quali mi hanno riferito di non essersi accorti di nulla fino a quando hanno sentito una forte deflagrazione che ha mandato in frantumi i vetri delle finestre. A quel punto hanno visto anche le fiamme che erano divampate in casa. A quanto pare, sempre dai racconti dei vicini, la famiglia per alcuni giorni era andata a far visita ai parenti in Basilicata e quindi, al momento del rogo, si era addirittura pensato che la casa fosse disabitata in quanto non li avevano visti far rientro. Per la nostra città è stato un risveglio amaro».