Tre ragazzi dispersi sul Monte Cervati, salvati dai vigili del fuoco

Pomeriggio di paura per tre escursionisti sul Monte Cervati, scivolati a causa del gelo in un burrone. A salvarli sono stati i vigili del fuoco con l'ausilio di un elicottero. L'allarme è scattato intorno alle 15.30 quando i tre, originari di Bari, hanno lasciato il rifugio sul monte Cervati, situato a circa 1.600 metri di altitudine, per dirigersi lungo un sentiero montano in direzione del comune di Piaggine, dove avevano parcheggiato gli autoveicoli. È stata inviata la squadra terrestre del distaccamento vigili del fuoco di Vallo della Lucania, con il supporto aereo del drago 69 del reparto volo vigili del fuoco di Pontecagnano. Inoltre, sono stati inviati i reparti speciali "Speleo Alpino Fluviale" dal Comando di Salerno. I ragazzi sono stati geo-referenziati dalla Sala Operativa, pertanto sono stati individuati dal personale del drago 69 e recuperati dal personale eli-soccorritore presente a bordo. I tre ragazzi sono stati sbarcati nella sede del reparto Volo vigili del fuoco di Pontecagnano, per essere sottoposti ai controlli di rito dal personale del 118, ma non avevano problematiche evidenti.