Tredicenne morto, altri due indagati. L'ipotesi: coma diabetico

Sale a sette il numero degli indagati per la morte di Alessandro Farina, il tredicenne di Pellezzano deceduto mercoledì scorso nel reparto di rianimazione del Ruggi. I sette indagati sono cinque pediatri della struttura sanitaria salernitana e che - nel corso dei due accessi in ospedale - hanno tenuto il piccolo in cura; un medico del 118 e un medico di base. Il bambino sembra soffrisse di diabete di tipo giovanile di cui nessuno si era mai accorto, anche perché l’attività fisica (praticava arti marziali) andava a compensare i problemi di glicemia. E il coma diabetico potrebbe essere tra le cause della morte: al secondo ricovero, infatti, le analisi effettuate sul ragazzino hanno evidenziato un elevatissimo picco glicemico.Ma solo con i risultati dell’autopsia effettuata ieri pomeriggio dal medico legale Pietro Tarsitano e dal professore Antonio Correra, primario del reparto di Pediatria dell’ospedale Santobono di Napoli, ai quali il sostituto procuratore Claudia D’Alitto ha conferito l’incarico, si potranno evidenziare ulteriori fattori scatenanti: appare inspiegabile, infatti, una glicemia pari a 1200. Presenti agli accertamenti irripetibili anche i consulenti di parte: i medici legali Marianna Longo (nominata dalla famiglia del piccolo Alessandro rappresentata dall’avvocato Federico Conte), Luigi Mastrangelo e Giuseppe Raimo, nominati dagli indagati. Le operazioni peritali sono durate circa un’ora e mezzo con il prelievo di organi e tessuti per esami istologici e tossicologici, i cui risultati arriveranno entro 60 giorni (termine stabilito dal magistrato). Ai medici, infatti, è stato chiesto di accertare se il trattamento prestato dai sanitari sia stato conforme alle linee guida di settore o se si possano ravvisare profili di colpa per imperizia e negligenza, specificando le eventuali responsabilità e indicando, nel caso, quale sarebbe stato il trattamento più idoneo da seguire.Compreso se le cure prestate ad Alessandro, nel momento in cui ci si è accorti del diabete tanto alto, non abbiano provocato un abbassamento della glicemia troppo veloce provocando una sorta di effetto boomerang.