Dramma di Natale a Salerno, 13enne morto: indagati cinque medici del Ruggi

Venerdì 29 Dicembre 2017, 06:41 - Ultimo aggiornamento: 28 Dicembre, 23:56

Sono cinque i medici finiti nel mirino della magistratura per la morte di Alessandro Farina di appena 13 anni. Gli indagati, tra pediatri e medici del reparto di rianimazione dell’azienda ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona che hanno avuto in cura il ragazzino, in queste ore hanno ricevuto un avviso di garanzia che consentirà l’eventuale nomina di consulenti di parte per assistere all’autopsia (accertamento irripetibile) che il sostituto procuratore Claudia D’Alitto disporrà questa mattina. Il conferimento dell’incarico peritale (il pm sembra propenso a nominare due professionisti) è, infatti, previsto alle 10 di oggi per dare precise risposte ad una morte che ha gettato nella disperazione un’intera famiglia e lasciata attonita l’intera comunità di Pellezzano dove i Farina vivono e sono molto conosciuti.Intanto ieri mattina in Procura sono stati ascoltati la mamma ed il papà di Alessandro, deceduto mercoledì mattina e per la cui morte sono state aperte due inchieste, una interna al Ruggi e l’altra penale, per accertare eventuali responsabilità di chi ha avuto in cura il ragazzino.La mamma di Alessandro, dinanzi al magistrato titolare dell’inchiesta giudiziaria che ha aperto il fascicolo per omicidio colposo, ha ricostruito la vicenda partendo dal giorno del primo accesso del figlio al pronto soccorso: esattamente il 23 dicembre quando, in serata, ha accompagnato il piccolo presso la struttura ospedaliera salernitana. Dimesso dal Ruggi, Alessandro ha continuato a non sentirsi bene: dopo un nuovo ricovero, è stato stroncato da un infarto il 27 dicembre.