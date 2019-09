Venerdì 27 Settembre 2019, 06:40

Laddove la politica ha sgretolato entusiasmi, creando una cesura netta tra società civile e quello che era il vecchio mondo dei partiti, è l’ambientalismo a lottare per i propri diritti. In questo sta la potenza di Greta Thunberg, la giovane attivista svedese candidata al Nobel per la pace. Il suo «ci avete rubato l’adolescenza e il futuro» è diventato virale, come ogni azione che la vede protagonista ormai da mesi. E la viralità, per una volta, ha contagiato migliaia di ragazzi che oggi saranno nelle piazze di tutta Italia per chiedere alle amministrazioni di attivare politiche green per evitare che il pianeta scompaia.I NUMERIA Salerno il movimento conta centinaia di adesioni. A partire dagli alunni del Severi, Alfano I, Sabatini-Menna, solo per citare i capofila. Oggi alle 10 si raduneranno in piazza Portanova per sfilare, armati di cartelloni e manifesti, fino alla spiaggia di Santa Teresa. Lo slogan, “Giustizia ambientale è giustizia sociale”, l’hanno messo nero su bianco gli studenti di Cava de’ Tirreni. Verranno a Salerno in seicento. In 400 da Angri. Altrettanti da Agropoli e dall’intera provincia, ci saranno anche i ragazzi di Eboli e Battipaglia che sfileranno nel capoluogo anche per dire no ai roghi e a quello che nascondono e producono.