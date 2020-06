LEGGI ANCHE

Sosta obbligata di un trenoadnella giornata di ieri. Benché la prima fermata dell'alta velocità nelfosse programmata per domenica 14 giugno, il convoglioè stato costretto a fare scalo presso la stazione di Agropoli – Castellabate a causa di una passeggera che aveva avvertito un malore.È successo poco dopo le 13. La donna di 71 anni e originaria della Toscana, è stata soccorsa e trasportata in codice giallo presso l’ospedale San Luca di Vallo della Lucania dove è stata sottoposta alle cure necessarie. Per il Freccia Rossa qualche minuto di ritardo ma nessun ulteriore ulteriore disagio.