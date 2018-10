Martedì 16 Ottobre 2018, 17:43

Nuovo blitz antidroga nel centro storico di Pagani. De pregiudicati sono finiti in manette, uno dei due aveva addosso trenta dosi di cocaina, sottoposte a sequestro. Si tratta del terzo servizio antidroga effettuato nell'ultima settimana dai carabinieri della locale tenenza nell'ambito di un'attività finalizzata al contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti sul territorio comunale, con particolare attenzione al centro storico, area particolarmente "sensibile" per la costante presenza di pusher, vedette e assuntori. Solo qualche giorno fa era scattato un altro arresto. In manette era finito Vincenzo Buonocore, 38enne paganese, noto alle forze dell'ordine per svariati reati e precedenti specifici. I militari, coordinati dal tenente Simone Cannatelli, hanno atteso il momento giusto per intervenire e hanno fermato il pregiudicato dopo un servizio di appostamento, trovandolo in possesso di una decina di dosi divise tra crack e cocaina, pronte per essere immesse sul mercato.