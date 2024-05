Trentinara, riprendono i lavori sulla strada provinciale chiusa da un anno e mezzo

Buone notizie per i residenti nel comune di Trentinara visto che, nei giorni scorsi, sono ripresi i lavori sul ponte del vallone Corsole sulla strada provinciale 13, a Trentinara, chiuso da un anno e mezzo.

Gli interventi, consegnati due anni fa, erano stati interrotti a causa di varie peripezie che hanno coinvolto la ditta vincitrice dell’appalto.

La chiusura del ponte ha comportato notevoli disagi alla comunità locale, ma anche per coloro che abitualmente percorrono l’arteria per raggiungere i comuni limitrofi come Monteforte Cilento e Magliano Vetere oltre. L’unica alternativa è, infatti, rappresentata da via Unità d’Italia, strada relativamente stretta, ripida e che crea non pochi disagi alla circolazione, specialmente quando transitano automezzi pesanti. L’auspicio è ora quello di recuperare il tempo perduto e riaprire quanto prima l’arteria.