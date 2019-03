Firmato al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali l'accordo di Cigs per i 65 lavoratori dello stabilimento di Battipaglia della Treofan Italy Srl. Lo fa sapere lo stesso ministero, spiegando che la cassa integrazione per cessazione partirà dal primo aprile e durerà 12 mesi. «In questo lasso di tempo - afferma la nota -, sarà avviato il programma di reindustrializzazione che prevede l'attività dell'advisor Vertus per la ricerca di un acquirente del sito produttivo, che possa salvaguardare i livelli occupazionali.



Seguiranno degli incontri, all'interno dell'azienda, per definire le modalità di rotazione dei dipendenti e le misure di incentivo all'esodo per coloro che non si opporranno al licenziamento». Previsti successivi incontri per monitorare lo stato di avanzamento del programma di reindustrializzazione. Il primo aggiornamento tra le parti, a livello istituzionale, è programmato per il mese di giugno.

Giovedì 28 Marzo 2019, 17:19

