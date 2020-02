Soddisfazione per la convocazione del tavolo ministeriale, ma anche conferma che il livello di attenzione sulla vertenza Treofan continuerà a restare alto, perché si possa giungere al più presto a una soluzione positiva e definitiva per i lavoratori. I deputati Cosimo Adelizzi e Anna Bilotti commentano così la convocazione al Mise, per il 20 febbraio, di un nuovo incontro sul futuro dello stabilimento di Battipaglia. «In questi mesi - spiegano i parlamentari del Movimento 5 Stelle - abbiamo seguito passo per passo la vertenza, presenziando a tutti i tavoli al ministero al fianco dei lavoratori e dei sindacati. Abbiamo altresì sollecitato a più riprese la convocazione di un nuovo incontro, su cui i vertici ministeriali che ringraziamo ci hanno sempre rassicurato e che oggi trova conferma in un documento ufficiale. Siamo quindi soddisfatti, ma sappiamo che questo è soltanto un altro passo. Sarà necessario continuare a monitorare la vicenda, senza proclami ma con la massima attenzione e con un lavoro quotidiano. Su questo, oggi come nei mesi passati, ribadiamo il nostro impegno».

