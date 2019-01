Venerdì 25 Gennaio 2019, 16:23 - Ultimo aggiornamento: 25-01-2019 16:45

Alla fine la Jindal ha sciolto le riserve. Lo stabilimento battipagliese della Treofan, che da oltre un mese era fermo, sarà chiuso. La comunicazione ufficiale dell’azienda, firmata dal ceo Manfred Kaufmann, è giunta soltanto pochi minuti fa ai lavoratori. Per adesso, l’amministratore delegato parla di ricerca di «soluzioni socialmente accettabili per i lavoratori».Già questa mattina, senza preavviso né motivazioni, all’esterno dell’azienda si erano presentati alcuni agenti di un istituto di vigilanza privata. Gli operai in presidio avevano invano chiesto agli operatori di allontanarsi. Poco dopo pranzo, la doccia gelata. A breve le maestranze si recheranno presso Confindustria, dove sono stati convocati. Finisce così, nel peggiore dei modi, una vicenda che tiene banco da mesi e che aveva visto il coinvolgimento anche delle istituzioni, fra cui il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio.