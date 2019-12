Ormai, manca davvero poco al giorno in cui lavoratori di Treofan Battipaglia spegneranno la prima candelina per celebrare un anno di lotta sindacale. E nonostante ormai siano trascorsi quasi dodici mesi, Alberto, Antonio, Federica, Francesca e tutti i 65 lavoratori dell’azienda continuano non hanno perso la speranza.

Lo dimostra, per esempio, una delle ultime fotografie pubblicate sulla pagina Facebook aziendale, la stessa che in questi mesi ha raccontato la lotta per la sopravvivenza. Nonostante la produzione sia ormai ferma da 365 giorni, gli stessi operai continuano la vita aziendale, anche nei piccoli gesti. Così, nella fabbrica che li ha visti operare negli ultimi anni, anche per queste festività hanno installato l’albero di Natale. «A Natale tutti i sogni possono diventare realtà...», scrivono i lavoratori, che solo pochi giorni fa hanno incontrato il presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte.



Anche a lui, come hanno già fatto con l’ex ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico,, con il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca , e numerose altre personalità, hanno chiesto un intervento per trovare una soluzione allo stallo alla delicata vicenda che li vede coinvolti.

Allo stato, infatti, è ancora in corso la ricerca di soggetti interessati alla reindustrializzazione del sito battipagliese. La Vertus, la società incaricata dal Ministero dello Sviluppo economico di trovare delle offerte, al momento ha già portato quattro potenziali acquirenti. In tre casi, poi, sono anche state formulate tre offerte non vincolanti. Ciononostante, fino ad ora, la Jindal - il colosso indiano che ha acquisito il gruppo Treofan, tra cui il sito battipagliese - non ha voluto saperne nulla. Per questa ragione, durante l’incontro con il Presidente del Consiglio dei Ministri, i lavoratori hanno chiesto un impegno affinché sia rapidamente convocato un nuovo tavolo delle parti. Ad oggi, però, dopo la riunione del 29 ottobre scorso, non ci sono notizie di una nuova convocazione. E così ai lavoratori, mentre si avvicina la scadenza della Cassa integrazione, non resta che affidarsi a Babbo Natale.

