Tribunale di Nocera Inferiore, il presidente si dimette per protesta

Rassegna le sue dimissioni il il presidente del Tribunale di Nocera Inferiore Antonio Sergio Robustella. Sullo sfondo della decisione ci sono anche le oramai note carenze della cittadella giudiziaria di via Falcone, specie sul personale e il numero di magistrati e cancellieri. Problemi da tempo segnalati, anche dallo stesso Robustella, ai quali non hanno mai seguito soluzioni immediate e sperate. Gli stessi avvocati, settimane fa, avevano deciso di astenenersi per una settimana dalle udienze in segno di protesta. A vuoto sono andate, ad esempio, le lettere al Ministero, al Csm, alla Corte d'appello, dove Robustella aveva rappresentato la situazione. Molte le cose fatte dal suo insediamento, così come riconosciuto anche da un'ispezione del Ministero. Tuttavia, le carenze in uffici e strettamente legate al personale sono ancora li. Anche le dimissioni di Robustella potrebbero rappresentare anche l'ultimo tentativo per attirare l'attenzione sul palazzo di giustizia, che dal 2013 lotta con carenze evidenti di organico dopo la riforma delle circoscrizioni giudiziarie. Il comprensorio di Nocera Inferiore serve, infatti, una popolazione di gran lunga maggiore, precedente a quella dell'accorpamento. Un magistrato, a Nocera, arriva ad avere anche 2000 fascicoli alla volta. Un Giudice di Pace dispone di un solo amministrativo, ma ne dovrebbe avere almeno due. E così via. Da non dimenticare poi i problemi con l'utenza, con gli avvocati - ad esempio - che hanno denunciato ritardi enormi anche solo per un certificato. Numerose, anche, le interrogazioni parlamentari presentate da svariati deputati, anche di recente così come anni fa, alle quali non è stata mai data risposta.

Sulle dimissioni, si è così espresso il sindaco di Nocera Inferiore, Manlio Torquato: «Leggo delle dimissioni del presidente del Tribunale, Sergio Robustella, un galantuomo che stimo, ma del quale da cittadino e da avvocato comprendo, ma non condivido appieno questo gesto (sarebbe un po' come dimettersi da sindaco perché al Comune stavamo inguaiati di debiti e senza personale: esattemente quel che trovammo 10 anni fa). Spero serva a richiamare un'attenzione da parte degli organi politici e di giustizia (parlamentari vari, presidenti di Corte d'appello e CSM). Infine sento qualche tribuno che invoca non ho capito bene cosa da parte degli Enti locali. Nel nostro piccolo e con le competenze che abbiamo (quasi nulle) abbiamo garantito negli anni a Procura e Tribunale un bel po' di personale di supporto (vigili assegnati alla Procura come ufficiali di PG, un tecnico comunale in convenzione per le attività manutentive, i primi percettori di reddito di cittadinanza a Tribunale Giudici di Pace e Procura, per mansioni ausiliare). E su questo Robustella ha straragione, non tutti i Comuni hanno risposto al suo appello. Ma, c'è un ma. La politica dov'è? Se si esclude l'impegno del Procuratore Generale della Corte di appello (che ha consentito di rimpinguare l'organico dei sostituiti procuratori fin quasi a compeltarne il numero in organico) e di Federico Conte che sta lavorando affinché arrivi qualche cancelliere ed impiegato; tutti gli altri (di destra e di sinistra, di Napoli e Salerno, o di Cava e di Nocera o di Sarno, dove sono? E soprattutto dove sono stati quando chiamati all'appello da giudici e avvocati? Robustella, che ho provato a contattare ieri sera e che proverò a incontrare lunedì, ha detto una disarmante verità, anzi due. Teme una volontà politica (tale in senso pieno, cioè compresa quella dei più alti organi di giustizia) di abbandonare il nostro Tribunale. La seconda: qualora pure mandassero quanto previsto in pianta organica, è proprio questa ad essere fatta male, carente in partenza. E qui si apre un altro problema. Ministero e Csm che fanno? Ci sono e a cosa pensano sul tema? Perché la dotazione organica compete a loro farla. La domanda di giustizia è anche questo».