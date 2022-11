Tromba d'aria, cade un albero: auto parcheggiata in strada distrutta

Tragedia sfiorata a Battipaglia in via Etruria. Una tromba d'aria ha sdradicato due alberi.

Un'automobile è stata schiacciata da un albero mentre era parcheggiata nel complesso residenziale "La Desiderata" rendendola inutilizzabile.

Un altro albero è caduto sulla recinzione delle palazzine popolari in via Etruria a pochi passi da una scuola che era chiusa in seguito all'ordinanza emessa dal sindaco, Francese per le avverse condizioni meterologiche. Fortunatamente non ci sono stati feriti. Altri danni si sono verificati lungo la statale 19 dove si sono staccati i pannelli della copertura di uno stabile e in viale Francia.