Paura in costiera amalfitana: tromba marina sfiora barca | Video

Martedì 17 Luglio 2018, 18:22 - Ultimo aggiornamento: 17-07-2018 18:29

Tromba d'aria danneggia i fili dell'alta tensione. È accaduto in località Cioffi, nel comune di Eboli (Salerno). Le raffiche di vento, stando ai rilievi effettuati in mattinata dai vigili del fuoco, hanno danneggiato i fili dell'alta tensione, causando l'interruzione dell'energia elettrica in diverse abitazioni della zona. Danni anche ad alcune serre dislocate nell'area della Piana del Sele. In Costiera Amalfitana, invece, intorno alle 6 si è verificata una tromba marina. Il fenomeno ha interessato lo specchio d'acqua antistante la costa di Marmorata, nel comune di Ravello. Fortunatamente non si sono registrati danni a cose o persone.