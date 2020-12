Tromba marina, stamattina, intorno alle 8, a largo della costa cilentana. La foto è stata scattata da Marina di Camerota. Si vede chiaramente l'evento atmosferico, non nuovo da queste parti, avvicinarsi alla costa per poi spegnersi lentamente. La forza lieve, infatti, non ha causato alcun danno sul litorale. Resta però alta l'attenzione sul fronte metereologico visto che per la giornata di oggi vige l'allerta meteo Arancione per il territorio salernitano, dopo quella Rossa della giornata di ieri. Monitorati soprattutto fiumi, torrenti, canali per evitare che possano esondare causando disagi come già hanno fatto nelle settimane precedenti, soprattutto nel Golfo di Policastro.

