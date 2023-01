Troppa neve a Caggiano, ambulanza scortata dalla protezione civile

È stato necessario l'intervento della Protezione civile Gopi di Caggiano e di alcuni cittadini per aprire la strada a un'ambulanza del 118 per soccorrere una persona che necessitava il ricovero in ospedale.

Una necessità dovuta dalla tanta neve caduta tra ieri sera e stanotte nel paese tanagrino.

L'amministrazione aveva provveduto a ripulire le strade e far lavorare spazzaneve e mezzi spargi sale ma per raggiungere la persona in difficoltà, un 80enne è stato fondamentale l'intervento dei volontari esperti in questo campo che hanno permesso il passaggio dell'ambulanza e il trasporto dell'anziano nel vicino ospedale di Polla.