Lunedì 6 Maggio 2019, 13:05 - Ultimo aggiornamento: 06-05-2019 13:16

Troppi colombi a Teggiano, scatta il programma di sterilizzazione. Il sindaco di Teggiano, Michele Di Candia, ha emanato un’ordinanza con la quale si dispone la messa a punto di un programma di sterilizzazione farmacologica dei colombi che affollano alcune aree della città museo del Vallo di Diano. Nello specifico si tratta dell’area antistante la Chiesa della SS Pietà e la parte iniziale via Lionetti Mazzacane. Il programma, effettuato mediante somministrazione di mangime addizionato con nicarbazina, è stato motivato dal rischio sanitario evidenziato dai Servizi Veterinari, in quanto il colombo urbano in condizioni di sovraffollamento rappresenta per l’uomo e per gli animali domestici un reale pericolo. Il sindaco inoltre ha vietato che venga somministrato «altro cibo nei siti individuati e indicati, ancorché nella loro immediata vicinanza. La violazione a tale divieto comporta l’applicazione della sanzione amministrativa, da 25 a 500 euro».