Troppi contagi Covid, a Pagani niente vigili davanti alle scuole

PAGANI. Disagi all'esterno delle scuole di Pagani, durante gli orari di entrata e uscita degli studenti. Le carenze di organico nella polizia municipale per i casi di Covid-19 stanno creando non pochi problemi. Molte le segnalazioni e le proteste giunte al Comune, nei primi giorni di scuola, in ragione delle strade bloccate, file e traffico, oltre alla sosta selvaggia. Tutte situazioni che vengono a crearsi nelle vicinanze dei diversi plessi scolastici del territorio. In attesa del rientro degli agenti, ci pensano i percettori del reddito di cittadinanza a gestire un'emergenza che però resta tale, visto che questi ultimi non sono sufficienti in termini di numero. A causare ulteriori difficoltà sono inoltre anche gli orari diversificati delle scuole, al momento provvisori, ma che rendono ancor più complicata la gestione di entrata e uscita degli studenti. Riguardo l'organico di polizia municipale, sono 7 gli agenti colpiti da Covid e in gran parte tutti impegnati in strada e non in ufficio.