Martedì 16 Aprile 2019, 06:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MERCATO SAN SEVERINO - Trova un portafogli con 250 euro, varie carte di credito e documenti: lo raccoglie e lo restituisce al legittimo proprietario, che però non lo ringrazia. Autore del bel gesto, è il signor Carmine Iannone, impiegato presso il Centro per l’impiego (ex collocamento). «Poche sere fa – spiega – nei pressi di casa mia, ho notato un portafogli. L’ho subito raccolto e ho verificato che, all’interno, insieme a 250 euro in contanti, c’erano il documento di identità e varie carte di credito. Apparteneva a un ragazzo. Avendo capito chi fosse, mi sono recato presso la casa del nonno, al quale l’ho consegnato. L’anziano mi ha ringraziato». Iannone ha avuto i ringraziamenti del pensionato, ma non del diretto interessato: «È proprio così – aggiunge -. Ho incontrato il ragazzo e i suoi genitori diverse volte, ma da nessuno di loro è giunta una parola di ringraziamento. Ciò mi ha fatto molto riflettere e mi ha lasciato un po’ amareggiato».