Trova portafoglio con soldi e documenti, rintraccia il proprietario con Facebook

Emiddio Ventre è un docente di Nocera Inferiore che insegna all’Istituto Nautico di Salerno. Da sempre è impegnato a difendere l’ambiente, sempre in prima fila nelle manifestazioni per disinquinare il bacino del fiume Sarno. Questa volta è in cronaca per un gesto di altruismo e onestà. Questa mattina, in una strada di Pagani, ha trovato un portafoglio con 505 euro, carte di credito e documenti. A Ventre il nome stampigliato sulla carta di identità non diceva nulla e così ha deciso di pubblicare su Facebook la notizia. In pochi minuti il tam tam del social network ha consentito di individuare la persona che aveva smarrito il portafoglio, è il dottore Dario Pandolfi, farmacista di Pagani e presidente di Federfarma Salerno.

«Non avendo un profilo Facebook – ha scritto Pandolfi - da quello di mio cugino, (Gianluca Russo) ringrazio di cuore la persona che ha ritrovato il mio portafoglio e mi ha contattato. Un signore gentilissimo a cui va la mia gratitudine. Ringrazio anche tutte le persone che, con altrettanto cortesia, avendo letto la notizia, mi hanno contattato per avvertirmi. Grazie a tutti!».

Ovviamente sono arrivati tantissimi complimenti per quanto fatto da Ventre, come quello di Mario Gambardella, «Non c'era alcun dubbio che tu lo restituisci al legittimo proprietario. Condivido il post anche perché bisogna date risalto ai comportamenti civili».