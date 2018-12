Domenica 16 Dicembre 2018, 16:02

Ha trovato un'agenda portafoglio sul tavolo del bar Canasta, a Salerno e lo restituisce senza dire neppure chi fosse. E' accaduto questa mattina. Un tour operator genovese, che opera a Lugano, Natalino Lavagnetti della Italyprestige, era in giro per la nostra provincia, per lavoro. Ad accompagnarlo un suo amico, originario di Sicignano degli Alburni, Giuseppe Mandia, che lo aveva convinto a vedere alcuni luoghi per costruire dei pacchetti turistici, soprattutto nell'area del Cilento. Erano al bar Canasta per un caffè quando, andando via l'uomo ha lasciato quell'agenda con il denaro sul tavolo.Una mezz'ora più tardi il trour operator si è reso conto della dimenticanza ed è ritornato al bar, certo di non trovare nulla. E sul tavolino nulla c'era. Poi ha chiesto alla cassiera, che ha preso quell'agenda con tutto il denaro intatto e lo ha consegnato al proprietario. Un avventore l'aveva trovata e restituita. "Non pensavo accadesse - ha detto il tour operator - In Svizzera forse non sarebbe andata così. Grazie Salerno. Questa provincia non è solo meravigliosa per le sue bellezze e per l suo patrimonio".