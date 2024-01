Trovano 250 euro e bancomat a terra, gruppo di studenti li consegna alla polizia

Un gruppo di studenti ha consegnato alla polizia, dopo averli trovati a terra in strada, 250 euro in contanti ed una carta di credito.

I soldi si trovavano in una busta in via Tommaso Cuomo, a Cava de’ Tirreni.

E' probabile che il proprietario dei soldi, dopo aver prelevato da uno sportello bancomat, abbia poi perso tutto mentre tornava a casa.

Non accorgendosi che soldi e carta gli erano appena caduti da mano o dalle tasche. Per sua fortuna, ha incontrato un gruppo di giovani e onesti cittadini, che hanno consegnato tutto alle forze di polizia. La scoperta è stata fatta intorno alle 22. Il gruppo passeggiava quando ha intravisto la bustina con dentro soldi e carta. Si erano accorti che la stessa conteneva una banconota da 20 euro, poi tutto il resto, con pezzi da 50 e da 10 euro, insieme ad una carta di credito con sopra il nome e il cognome del titolare.

Non ci hanno pensato due volte e hanno portato la busta al commissariato di polizia. Gli agenti hanno poi rintracciato il proprietario e restituito i soldi e la carta. Un bel gesto, di grande senso civico.