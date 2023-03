Trovata morta in casa a 56 anni: la salma resta sotto sequestro

Resta sotto sequestro la salma della donna di Sala Consilina, A. F., trovata priva di vita nel primo pomeriggio di ieri a Sala Consilina.

Il corpo della 56enne è nell'obitorio dell'ospedale di Polla. La donna è morta per un malore, almeno fino a quanto ricostruito tuttavia i magistrati vogliono spazzare via qualsiasi dubbio.

Nessuna ipotesi di presenza di terze persone nell'abitazione ma accertamenti su un possibile uso di sostanze stupefacenti anche se nella dimora non è stato trovato nulla. Ricostruendo ciò che è avvenuto ieri: la donna è stata trovata morta nella sua casa di via Valle Mauro.

I vicini di casa non l'avevano vista tutto il giorno, hanno provato a mettersi in contatto con lei bussando anche all'abitazione - dove la donna viveva da sola - e non ricevendo risposta hanno allertato le forze dell'ordine. Sul posto dopo pochi minuti dalla chiamata di soccorso sono arrivati i carabinieri della stazione di Sala Consilina, comandati dal maresciallo Giacomo Mezzo, e i vigili del fuoco del Distaccamento di Sala Consilina. Con loro anche il personale sanitario del 118 della postazione di Sala Consilina. I caschi rossi hanno aperto la porta di ingresso e hanno trovato la donna riversa a terra proprio nei pressi dell'uscio, forse nel tentativo di uscire, priva di vita.