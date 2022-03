Trovati con 12 pallini di cocaina nei guai una coppia dell'Agro

Sono stati arrestati in flagranza di reato nel corso di un’operazione antidroga dei carabinieri della tenenza di Scafati, giorni fa, due persone, un uomo e una donna, accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I due erano in possesso di dodici dosi singole di sostanze stupefacenti, con sequestro eseguito nell’immediatezza da parte degli inquirenti.

APPROFONDIMENTI I CONTROLLI Cantiere edile irregolare sequestrato ad Eboli: due persone... L'INCHIESTA Due commercialisti e un avvocato ​accusati di tentata concussione L'INTEGRAZIONE Mustapha, il primo arbitro migrante d'Italia: realizzato il...

L'uomo risulta avere diversi procedimenti specifici. Al termine della direttissima, il giudice del tribunale di Nocera Inferiore ha convalidato l'arresto e rimesso i due in libertà. Il quantitativo di dodici pallini di cocaina, in particolare, secondo ipotesi investigative era pronto per essere ceduto ad assuntori in strada. Il processo proseguirà con aggiornamento dell’iter della direttissima, approfondendo nel corso di ulteriori udienze il contraddittorio. L'operazione rientra in un controllo, di prassi, eseguito dai carabinieri sul territorio per reprimere il fenomeno dello spaccio di droga nell'Agro nocerino sarnese.