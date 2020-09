Un sessantenne di Caselle in Pittari è finito nella rete del Nucleo operativo e Radio Mobile guidato dal luogotenente Giuseppe Forte in quanto è stato trovato in possesso di 17 piante di marijuana. I militari dell'Arma della Compagnia di Sapri hanno individuato il sessantenne dopo accurate indagini e fatto scattare il provvedimento per possesso della piante di cannabis

