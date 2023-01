Trovato privo di sensi in casa a Sant'Arsenio, anziano muore dopo due giorni di agonia

Non ce l’ha fatta l’anziano, di 98 anni, trovato privo di sensi, insieme a sua moglie, nella sua abitazione a Sant’Arsenio nel pomeriggio di sabato. La coppia non dava sue notizie. Il figlio dagli Stati Uniti aveva più volte, dal giorno prima, tentato di mettersi in contatto con loro ma non trovando riscontro aveva chiamato i parenti i quali avevano trovato la porta chiusa dall'interno. Così hanno lanciato l’allarme.

Sul posto, allertati dalla Polizia Municipale, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Sala Consilina che dopo aver forzato il portone dell’abitazione hanno trovato la coppia riversa a terra.

Entrambi soccorsi dai sanitari del 118 di Sant’Arsenio e Teggiano, sono stati trasportati all’ospedale “Luigi Curto” di Polla. Qui dopo le prime cure, essendo risultati positivi entrambi al Covid, erano stati trasferiti al Covid Hospital di Agropoli in condizioni di salute critiche. Qui l’anziano, di 98 anni, è deceduto.