I dettagli ancora non si conoscono. Sul posto, in una località periferica di Roccapiemonte, ci sono i carabinieri della compagnia di Mercato San Severino e il sostituto procuratore di Nocera Inferiore Roberto Lenza per le verifiche e gli accertamenti tecnici. Ma la notizia è di quelle che lasciano senza fiato: è stato trovato un feto dietro ad una siepe, avvolto in un lenzuolo. Aggiornamenti in corso.

Ultimo aggiornamento: 21:27

