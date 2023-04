Rolando Bottiglieri, l’80enne trovato morto in casa la sera di lunedì in Albis, è stato aggredito dal cane i cui morsi ne hanno provocato la morte. A confermare l’aggressione, da parte del pastore tedesco, è stata l’autopsia effettuata ieri e che il magistrato della Procura di Salerno aveva disposto proprio per capire le cause del decesso e cioè se l’anziano era stato ucciso dai morsi del suo cane oppure era deceduto per un malore e, una volta finito a terra, il cane l’aveva azzannato. Il corpo senza vita di Rolando Bottiglieri è stato ritrovato nell’appartamento di via Paolo Grisignano a Torrione dalla figlia e dal marito di quest’ultima che lunedì pomeriggio si erano allontanati per una passeggiata facendo ritorno a casa in serata: l’80enne era riverso a terra in una pozza di sangue. Il volto sfigurato e il suo cane (un pastore tedesco, uno dei quattro cani che abitualmente erano in casa vivendo con la famiglia) era vicino al corpo senza vita dell’uomo. All’arrivo degli agenti della Sezione Volanti e dell’ambulanza del 118, c’era molto sangue intorno al cadavere e i soccorritori non hanno potuto far altro che costatare il decesso dell’anziano.

APPROFONDIMENTI Montecorvino Rovella: scavi abusivi nella roccia, imprenditore denunciato Verranno restaurati i murales con i fondi ricavati da un calendario Ravello, convegno per celebrare i 40 anni del Centro universitario per i Beni culturali

Erano da poco trascorse le 21,30 del giorno di pasquetta quando i congiunti hanno lanciato l’allarme dopo aver scoperto, al rientro a casa, il corpo a terra con evidenti segni di aggressione del cane (la ferita al collo, sin dal primo esame, appariva compatibile con il morso di un cane), ma era necessario comprendere se un malore avesse provocato la morte dell’uomo (prima dell’aggressione da parte del pastore tedesco) oppure avvenuta successivamente all’aggressione, magari per il dissanguamento (a quanto pare, quando è stato ritrovato, il corpo giaceva in una pozza di sangue). Ora terminata l’autopsia, il corpo del povero Rolando Bottiglieri potrà essere restituito ai familiari per il funerale. Mentre, sin da subito, il pastore tedesco è stato prelevato dal servizio veterinario dell’Asl e portato in un canile per verificare il suo stato di salute e non si esclude che possa aprirsi un procedimento amministrativo per capire la sua sorte. Sono giorni, comunque, che quanto accaduto continua ad essere argomento del giorno nel quartiere dove l’uomo abitava ed era molto conosciuto: tanti i residenti che, spesso, lo incrociavano a passeggio con il suo pastore tedesco e che, ricordando il rapporto che c’era tra il cane e il padrone, non riescono a credere al fatto. Appare inspiegabile cosa abbia potuto spingere il cane a mordere il padrone e costernati, ancor di più, i familiari di Rolando Bottiglieri che non sanno darsi pace oltre a non riuscire a darsi una spiegazione . Tutti e quattro i cani presenti in casa erano molto affezionati all’ottantenne, in particolare il pastore tedesco che è stato trovato accanto al corpo dell’uomo. Insieme trascorrevano l’intera giornata, ancor di più negli ultimi periodi quando le condizioni di salute dell’80enne si erano fatte precarie.