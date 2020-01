E’ stato trovato riverso a terra, senza vita, all’imbocco di una traversa di via Amalfitana a Pagani, con ferite da arma da taglio sul corpo. Presumibilmente polacco, 45/50 anni, l’uomo non aveva con sé i documenti di riconoscimento. Le forze dell’ordine hanno dovuto effettuare tutta una serie di accertamenti per poter verificare la sua identità, che resta per ora un mistero. Nessuna certezza, al momento, sulle cause della morte. Chi conduce le indagini non si sbilancia ma non esclude ipotesi. Potrebbe trattarsi di omicidio ma anche di altro, precisano gli investigatori. Lo sconosciuto, insomma, potrebbe essere stato accoltellato e lasciato lì a terra, in via Amalfitana, ma potrebbe anche essere stato vittima di un incidente sul lavoro, avvenuto altrove, per poi essere scaricato in quella zona, già morto. E’ soprattutto su questa seconda ipotesi che si starebbe concentrando il lavoro degli inquirenti in questa iniziale fase delle indagini. Il tipo di ferite da arma da taglio rinvenute sul corpo dell’uomo farebbero, infatti, ipotizzare anche cause diverse dall’accoltellamento. © RIPRODUZIONE RISERVATA