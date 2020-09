Divieto di dimora a Giffoni sei Casali e di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vedova di Marco Fortunato, il 43enne trovato cadavere lo scorso 21 agosto sulla spiaggia libera in via Leucosia a Mercatello. Il provvedimento del gip Giovanna Pacifico del Tribunale di Salerno è stato emesso a carico dei vicini di casa, già indagati per atti persecutori e morte come conseguenza di altro reato: si tratta di un unico nucleo familiare, il 64enne B.A., la moglie 60enne C.R. e la figlia 36enne D.A., residenti a Giffoni sei Casali. La misura cautelare è scaturita dalle indagini dei carabinieri, avviate dopo la querela presentata il 12 agosto dalle parti offese (i congiunti della vittima, moglie e figli, ora sono rappresentati dall’avvocato Angelo Mancino): i coniugi Fortunato avevano denunciato i vicini da casa per stalking allegando video per documentare i comportamenti minacciosi. I rapporti di vicinato si erano incrinati sin dal 2015, a causa di un litigio per la mancata vendita di una stanza dell’immobile in cui i due nuclei familiari erano residenti. Motivo per il quale, negli anni, gli indagati hanno attuato continui comportamenti persecutori contro Fortunato: minacce, offese pubbliche, pedinamenti e danneggiamenti, tanto da causare un perdurante stato di ansia e di profonda prostazione psichica nel pasticciere giffonese, trovato annegato in mare. Secondo le accuse, formulate dal sostituto procuratore Minerva, l’estremo gesto dell’uomo sarebbe riconducibile agli atti persecutori che era costretto a subire, come affermato dallo stesso in una lettera rinvenuta nel suo veicolo a bordo del quale aveva raggiunto il luogo in cui è morto.

Fortunato raccontava tutte le paure e le ansie, la vita infernale in cui era costretto dai vicini di casa che avevano distrutto la sua esistenza e quella della sua famiglia, costretti a nascondersi e ad uscire da casa dal retro per non incontrare i vicini. In quella missiva il 43enne ha raccontato anche come, una volta licenziato, era riuscito a trovare lavoro in una pizzeria e di come il vicino di casa l’avesse perseguito anche in questa occasione, pedinandolo ed offendendolo, tanto da costringerlo a lasciare il lavoro in pizzeria. Secondo una prima ricostruzione della magistratura, il suicidio del 43enne potrebbe essere scaturito dai presunti atti persecutori subiti. © RIPRODUZIONE RISERVATA