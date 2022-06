Matteo Di Pace non ce l'ha fatta. Si tratta dell'uomo di Teggiano trovato riverso in casa da vigili del fuoco e polizia municipale qualche giorno fa.

È deceduto nell'ospedale di Polla. Aveva 68 anni. Viveva da solo ed era stato trovato in gravi condizioni in seguito a un malore. A chiamare le forze dell’ordine erano stati i vicini che non lo vedevano da alche ore.