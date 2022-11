Buccino, 48enne trovato senza vita sul suo camion in autogrill

Aveva 48 anni Sergio Murano, e stava sul suo camion quando, probabilmente per un malore, si è fermato nel parcheggio di un autogrill a Brembo nord, mille km da casa, Buccino, dove c'era la sua famiglia ad aspettarlo.

E' stato trovato invece senza vita nel suo mezzo. Una morte inspiegabile se non, almeno dai primi rilievi effettuati, per un malore improvviso. Non c'è stato nulla da fare per questo giovane padre e marito, nessuna possibilità neppure di soccorrerlo.

Grande la costernazione a Buccino per quanto accaduto, «una tragedia che ha colpito l'intera comunità e che lascerà il segno», scrivono, a nome di tutta la comunità, sulla pagina social del Comune di Buccino, a dimostrazione del corale dolore che in queste ore attraversa ognuno.

E in tanti hanno un ricordo per la sua cordialità, giovialità, amore per la vita. Tutto finito a tanta distanza da casa, sul quel mezzo pesante e all'improvviso. Sergio Murano lavorava per un'azienda locale.