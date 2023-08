Sarno, trovato senza vita dalla moglie: Umberto stroncato da un infarto a 37 anni

Appena tornata a casa da lavoro ha chiamato Umberto, suo marito, cercandolo in ogni stanza, ma senza avere risposta. Poi, aperta la porta del bagno lo ha trovato a terra. La scoperta scioccante della moglie. Per il 37enne non c'era già più niente da fare. Stroncato da un arresto cardiaco. È morto così Umberto Di Donato, di Sarno.

Già qualche anno fa si era trasferito in Germania per lavoro. Una nuova vita, fatta di sacrifici e di sogni. Tutto interrotto da una morte improvvisa. Tanti i messaggi di cordoglio degli amici di Sarno, e dei familiari. "Mio cugino era un ragazzo unico. Tanta voglia di fare, aveva trovato un lavoro in Germania e si era subito trasferito. Non si è mai arreso davanti alle difficoltà. Certo sentiva la lontananza, ma la sua vita ormai era lì. Siamo senza parole davanti a questa tragedia".