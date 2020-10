È stato denunciato a piede libero per simulazione di reato un uomo, di professione autotrasportatore, che alla polizia aveva riferito di aver subito la rapina del suo veicolo, un camion, che conteneva merce di notevole valore economico. Il caso era stato trattato dalla polizia del commissariato di Stato di Sarno, che aveva avviato rapiadmente un'attività d'indagine per risalire agli autori della rapina e del furto di merce. La segnalazione era stata raccolta a sua volta da un istituto di vigilanza, che aveva registrato il segnale, che funziona da antifurto, su un veicolo monitorato dalla stessa agenzia. Una volta messi in contatto con il proprietario, quest'ultimo aveva a sua volta confermato di essere stato vittima di una rapina. Due le persone che avrebbero agito, intimando alla vittima di scendere dal mezzo, anche con l'uso della violenza. L'uomo aveva infatti spiegato di aver subito anche un'aggressione.

Le indagini dell'istituto di vigilanza e della polizia avevano, tuttavia, scoperto che al veicolo vi fosse un altro autista, che nulla aveva saputo riferire di quella presunta rapina avvenuta qualche ora prima. Il mezzo era stato localizzato grazie ad un sistema di tracciamento. Per tale circostanza, il precedente camionista è stato denunciato a piede libero alla Procura di Nocera Inferiore per simulazione di reato. Le indagini proseguono, ora, per capire i motivi di quella circostanza del tutto fasulla riferita dall'uomo alle forze di polizia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA