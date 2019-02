Divieto temporaneo dell'esercizio della professione per un anno nei confronti di A.M. cinquantenne avvocato salernitano per i reati di truffa, infedele patrocinio aggravato e falso materiale. Le indagini, eseguite dalle Fiamme Gialle della prima Compagnia, coordinate dal Comando Gruppo di Salerno, hanno permesso di accertare che il professionista, con una serie di artifizi e raggiri, consistiti nel prospettare ad un assistito la conclusione positiva di un processo penale in cui risultava coinvolto, era riuscito a farsi consegnare 5mila euro in contanti, somma da rimettere all'ignara persona offesa, a titolo di risarcimento del danno per il ritiro della denuncia. L'avvocato, per rendere maggiormente credibile la truffa, aveva addirittura redatto un falso dispositivo di sentenza, con tanto di emblema della Repubblica Italiana, ed intestazione del Tribunale di Salerno, con la quale un Giudice Monocratico dichiarava non doversi procedere nei confronti del patrocinato dal legale per «intervenuta accettazione della querela». Grazie al falso documento era riuscito inoltre a farsi pagare anche una parcella di 1200 euro per l'assistenza prestata. All'inizio dello scorso anno, il suo cliente era stato condannato a tre mesi di reclusione.



L'avvocato aveva giustificato l'accaduto con notazioni in diritto descritte dal Giudice per le Indagini Preliminari come «una vera e propria sceneggiata» scoraggiando il cliente dal contattare direttamente il querelante, perché a suo dire, tale comportamento, in quelle circostanze, avrebbe potuto qualificarsi come una estorsione. Il cliente/ imputato, tuttavia, nutrendo dubbi circa la condotta del proprio avvocato, aveva provveduto a registrare quella conversazione, che, consegnava agli inquirenti, ha dimostrato il comportamento truffaldino e disonesto del professionista, confermando le dichiarazioni del denunciante, le ricostruzioni testimoniali, l'assenza della remissione di querela a favore del denunciante, nonchè la contraffazione e l'inesistenza, nel relativo fascicolo processuale, del dispositivo di sentenza esibito dal professionista

