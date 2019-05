Giovedì 30 Maggio 2019, 14:45

La Guardia di Finanza di Salerno ha sequestrato 181mila litri di carburante adulterato a Nocera Inferiore e anche un autoarticolato. La società opera nel settore del commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi. Lo scorso novembre, le fiamme gialle di Nocera Inferiore avevano sorpreso due persone impegnate ad effettuare miscelazioni non autorizzate, attraverso lo sversamento di olio lubrificante all'interno di serbatoi interrati dell'azienda, contenenti gasolio e benzina senza piombo.Durante i controlli, i militari si erano accorti che il sistema di videosorveglianza a circuito chiuso del deposito era non funzionante, sospeso momentaneamente, con l'obiettivo di non lasciare traccia delle operazioni di travaso. Il carburante rinvenuto nelle cisterne era stato sottoposto a sequestro, già carico di gasolio adulterato, pronto per essere venduto. I successivi accertamenti tecnici sui campioni, eseguiti nei laboratori specializzati dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno confermato la miscelazione illecita, finalizzata all'evasione dell'accisa. Sono state evidenziate anche concentrazioni di zolfo nel carburante, di gran lunga superiori ai limiti consentiti. Un vero e proprio mix di sostanze molto dannose per le auto.