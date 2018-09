Sabato 22 Settembre 2018, 06:35 - Ultimo aggiornamento: 22-09-2018 07:08

CASAL VELINO - Truffa delle case vacanze. Denunciato un 25enne. Il modus operandi è sempre lo stesso: immagini di panorami mozzafiato, appartamenti da sogno e prezzi convenienti. Così i truffatori riescono a far cadere in trappola persone in cerca di luoghi dove trascorrere qualche giorno di relax. L’ultimo caso a Casal Velino ma per fortuna i carabinieri sono riusciti a trovare l’autore del raggiro. I militari della stazione di Baiano, partendo da una denuncia contro ignoti presentata da una donna di Sirignano, hanno indagato e denunciato in stato di libertà il 25enne di Casoria. Nel corso delle indagini sono emersi elementi di colpevolezza nei confronti del giovane che, senza esserne né proprietario né delegato, aveva fraudolentemente pubblicato su un noto sito online un annuncio per l’affitto d’estate di una splendida casa nel centro cilentano. Il truffatore intascava il denaro su una carta ricaricabile, poi spariva.