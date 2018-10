Truffa da 4000 euro ad un'anziana: ingannata dalla «finta nipote»

Giovedì 18 Ottobre 2018, 19:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN VALENTINO TORIO. Con l'aiuto di una donna era riuscito a convincere un'anziana di 75 anni a consegnargli per due volte una somma in contanti, pari a circa 4000 euro. Ora è stato identificato ed è finito a processo con rito immediato. L'imputato, un 48enne di Napoli, è accusato di aver truffato in concorso con almeno due complici, mai identificati, un'anziana di San Valentino Torio. Era il 24 aprile scorso. L'uomo riuscì a contattare la donna più di una volta, facendo parlare al telefono una sua complice che si spacciò per la nipote della vittima. L'oggetto della telefonata era l'acquisto di un computer che sarebbe giunto di li a poco, attraverso un corriere. Anche il corriere era un complice e dopo aver consegnato un pacco all'anziana, incassò 2500 euro. Subito dopo, la vittima fu nuovamente contattata. L'interlocutore, complice del napoletano, spiegò che servivano altri 1000 euro per un altro pezzo dello stesso computer. L'anziana spiegò di avere però solo 450 euro in casa. Recatosi per la seconda volta presso il suo domicilio, il finto corriere riuscì a spillarle quei 450 euro insieme ad almeno 11 monili d'oro. Nei due pacchi che furono consegnati alla 75enne non c'erano i computer, ma due orologi, mai ordinati nè dalla nipote, estranea alla vicenda, nè dall'anziana. Dopo la denuncia, i carabinieri di San Valentino Torio sono riusciti ad identificare il truffatore. La procura lo ha mandato ora sotto processo.