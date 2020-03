Aveva fatto richiesta di gratuito patrocinio perché indigente. Gli era stata così consegnato un elenco di documenti da presentare, tra i quali anche una autocertificazione sul proprio stato di privazione economica per giustificare il pagamento, a carico dello Stato, delle sue spese legali. Ma aveva dimenticato, nel formulare la richiesta, di dichiarare il possesso di ben 21 fabbricati e 53 terreni di proprietà.



È soltanto uno dei casi-tipo emerso dal controllo sulle autocertificazioni presentate in procura per la richiesta di un avvocato gratis. Autocertificazioni che, ad insaputa dei richiedenti, e ad insaputa anche dei loro stessi avvocati, sono state inviate dalla procura di Salerno al comando provinciale della guardia di finanza. È stato così che, al termine di una lunga indagine, gli uomini del generale Danilo Petrucelli hanno portato alla luce un centinaio di casi di illegittima richiesta di gratuito patrocinio. I cittadini, finti indigenti, sono stati tutti denunciati ma l'indagine rischia ora di allargarsi anche agli avvocati per verificare se fossero, o meno, a conoscenza della frode. In particolare, nella rete delle fiamme gialle, sono finite le richieste riguardanti Salerno ed Eboli.