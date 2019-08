Lunedì 5 Agosto 2019, 21:25

Ancora truffe delle case vacanza nel Cilento. L'ennesimo episodio è stato segnalato in questi giorni in seguito ad un annuncio pubblicato sul sito Subito.it. Ignoti hanno inserito on line le immagini di un villaggio di Marina di Camerota proponendo in fitto delle villette nel mese di agosto a 540 euro. "Villa Carla a Camerota, a 30 metri dal mare, dal 7 agosto" si legge nell'annuncio. Il prezzo è vantaggioso considerato il periodo, un modo utilizzato dai truffatori per raggirare i potenziali turisti alla ricerca di un lungo di vacanza vicino al mare e a costi bassi. In realtà, però, le immagini pubblicate on line sono di un'altra struttura ricettiva di Marina di Camerota ed erano state inserite sul noto sito di annunci all'insaputa dei titolari. "Hanno rubato le foto del mio villagio", denuncia la proprietaria che invita chiunque a fare attenzione. Purtroppo questo non è il primo caso di truffa e non sarà l'ultimo. Numerosi quelli segnalati anche durante questa stagione estiva; l'ultimo pochi giorni fa ad Ascea. Gli uffici comunali, infatti, avevano segnalato un falso annuncio che girava on line e relativo ad un appartamento indipendente sito a Marina di Ascea. Lo stesso si è rivelato falso