Truffa della casa vacanza il Comune di Ascea fornisce info via mail

Ancora truffe delle case vacanza nel Cilento. In particolare ad Ascea. Tuttavia grazie alla lungimiranza del Comune, molte non vanno in porto. L’ufficio turismo, infatti, ha messo a disposizione un indirizzo mail al quale è possibile rivolgersi prima di programmare una vacanza ed evitare così di incappare in malfattori. Questi ultimi utilizzano sempre il medesimo modus operandi: pubblicano annuncia on line, propongono case in scenari mozzafiato e a prezzi modici. Spesso, però, queste non esistono o vengono offerte all’insaputa del legittimo proprietario. Così, una volta intascata la caparra, i truffatori scompaiono. L’ultimo tentativo di truffa delle case vacanza è avvenuto qualche giorno fa. Un potenziale vacanziere pronto a bloccare un appartamento visto su internet, ha pensato bene di contattare gli uffici comunali. Il personale del municipio ha risposto alla richiesta d’aiuto e ha confermato che si trattava di una truffa. Le risposte solitamente arrivano entro 24 ore. I controlli sono semplici: ad Ascea, infatti, per poter fittare una casa per le vacanze è necessaria oltre alla Scia anche l’iscrizione sul portale PayTourist. Il turista può chiedere in fase di trattativa di avere il numero di autorizzazione alla locazione dell’immobile o verificare l’Iban. La costante, infatti, è che i malviventi utilizzano carte Postepay Evolution.