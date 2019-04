Martedì 2 Aprile 2019, 09:29 - Ultimo aggiornamento: 02-04-2019 09:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La truffa dello specchietto con tanto di furto. L'allarme corre sui social, con diversi cittadini, tra Nocera Inferiore e Pagani, che da giorni stanno segnalando spiacevoli episodi a danno di automobilisti. Solo pochi giorni fa, almeno tre persone hanno segnalato la strana ma costante presenza di una Mercedes, i cui viaggiatori avrebbero fermato altrettante persone spiegando che a seguito di uno scontro, il loro specchietto era stato danneggiato. "Vi offendono e minacciano - scrive un utente - quindi fate attenzione perchè non vi lasciano fino a quando non gli date soldi". Una donna, ad esempio, sarebbe stata costretta a pagare. I luoghi dove si sarebbero registrati gli episodi sono i parcheggi di alcuni supermercati, specie in via Napoli, a Nocera Inferiore. "Forano i vostri pneumatici - scrive un altro attraverso Facebook - per costringervi a verificare e nel frattempo, un complice si introduce nell'auto per rubare. E' accaduto ieri ad un mio amico che si era recato al supermercato per fare la spesa, alle 12". Un episodio simile è avvenuto, dice Pasquale, anche a Pagani, nei pressi di un altro esercizio commerciale. I carabinieri, in questo senso, avrebbero consigliato di prestare attenzione nei parcheggi di alcuni supermercati, situati al confine tra i due comuni, oltre che nei pressi dei semafori della stessa strada, via Napoli. "Ad un mio amico - aggiunge un altro utente - mentre cercava di cambiare la gomma gli hanno rubato giaccone e borsello che aveva appoggiato in macchina". La settimana scorsa, intanto, la polizia di Cava de' Tirreni ha denunciato un 44enne napoletano che era stato riconosciuto da una donna, alla quale poco prima aveva tentato di estorcere dei soldi con la classica truffa dello specchietto.