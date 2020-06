NOCERA INFERIORE. Sigilli ad una società di Nocera Inferiore che sarebbe stata utilizzata per scaricare debiti. Sono i dettagli di un'operazione eseguita dai militari del comando provinciale della Guardia di finanza di Firenze, contro un sistema di frode fiscale sul commercio di carburante con diramazioni su tutto il territorio nazionale, con riferimenti fino alla provincia di Salerno, in particolare nel comune dell'Agro nocerino. Le fiamme gialle hanno eseguito giorni fa in diverse città della Toscana un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta e per equivalente emesso dal gip del tribunale di Firenze, riguardante denaro, beni mobili e immobili di proprietà o nella disponibilità degli amministratori di una società operante nel settore dei carburanti, per un valore di oltre 2 milioni e mezzo di euro complessivi. Un valore ritenuto pari all’imposta che sarebbe stata evasa nel periodo dal 2014 al 2017, utilizzando fatture false per più di 12 milioni di euro.



Il sistema ritenuto fraudolento avrebbe avuto la sua base organizzativa nell'hinterland fiorentino, per consentire ad una società a responsabilità limitata, titolare di distributori stradali di carburante in tutta la Toscana, di acquistare il carburante dall’estero in totale evasione dell’imposta sul valore aggiunto. In pratica, l’imposta dovuta all’erario non sarebbe mai stata versata, con un debito che sarebbe stato fatto gravare su altre otto società che non rispettavano gli obblighi di versamento. Queste ultime imprese, in particolare, erano localizzate nelle province di Milano, Roma, Napoli, Salerno - precisamente a Nocera Inferiore - e Reggio Calabria, risultando in parte fallite, in parte operanti in settori commerciali totalmente diversi da quello dei prodotti petroliferi. Le società inoltre risultavano nella titolarità di soggetti già coinvolti in analoghe frodi fiscali.



Il “sistema” permetteva - secondo le accuse dell'organo inquirente - all’impresa titolare dei distributori di carburante di acquistare sottocosto il prodotto, mantenendo indebitamente una posizione di mercato ampiamente competitiva e ottenendo, allo stesso tempo, margini di guadagno molto più elevati rispetto alle altre imprese di distribuzione di carburante. La società praticava così prezzi concorrenziali, mantenendo una linea leader nel mercato di riferimento. Nei fatti era posta in essere una concorrenza "sleale" verso gli operatori del settore, approfittando del mancato versamento del dovuto all’erario e riuscendo a capitalizzare questo vuoto in un concreto vantaggio economico. La procura ha denunciato a piede libero tre persone residenti in provincia di Firenze con cariche sociali all’interno della società, indagate a vario titolo di utilizzo di fatture false, per poi sequestrare conti bancari, denaro contante, quote societarie di istituti di credito, tre autovetture di grossa cilindrata ed una villa del valore di oltre 700mila euro. Il sistema arrivava fino a Nocera, dove c’era un’impresa cartolare collegata al giro del Nord, caricandosi del debito erariale con altre sette società sulla base degli scambi con la società principale situata nell’hinterland fiorentino, da dove partivano i rapporti per aggirare il pagamento dovuto delle tasse. © RIPRODUZIONE RISERVATA