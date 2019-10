Aveva truffato piccoli risparmiatori quando era direttrice di una filiale delle Porte Italiane in provincia di Salerno. Per lei, accusata di peculato e riciclaggio è scattato, su disposizione del Gip del Tribunale di Salerno, un sequestro preventivo, da parte della Guardia di Finanza di Salerno, di 266mila euro. Nel corso degli anni la direttrice, carpendo la buona fede di piccoli risparmiatori, ha posto in essere operazioni illecite e fraudolente su libretti a risparmio e buoni fruttiferi. In alcuni casi aveva completamente svuotato i libretti postali, intestati soprattutto a persone anziane ed in un caso ad una persona in gravissime condizioni di salute. In un caso la direttrice ha anche eseguito una operazione post mortem per nome e per conto di un correntista, riscuotendo una polizza assicurativa dal valore di 30mila euro.

Martedì 1 Ottobre 2019, 14:20

