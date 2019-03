Domenica 24 Marzo 2019, 14:35 - Ultimo aggiornamento: 24-03-2019 15:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Ho fatto associare a Federaziende e all'Ebin circa 70 aziende da me gestite e durante un incontro con Pietro e Paolo chiesi se si poteva aumentare la somma di adesione o ci si doveva attenere a quanto stabilito dallo statuto, cioè 30 euro a lavoratore. I due responsabili mi diedero il loro consenso a versare qualunque importo a favore dell'Ente Bilaterale. Dal loro consenso capii la mancanza assoluta di controlli da parte di qualsiasi organismo». Così parlava Gianluca Santilli agli inquirenti. Il 41enne consulente del lavoro, con studio a Pagani, è al centro della maxi inchiesta per truffa a danno dell'Inps e dell'Agenzia delle Entrate, concentrata sulle compensazioni fittizie e conguagli per assegni di famiglia, malattia e maternità per circa 2 milioni di euro. E che ha portato due giorni fa all'emissione di sei ordinanze di custodia cautelare agli arresti domiciliari su richiesta della Procura di Nocera Inferiore.LE INDICAZIONIIl passaggio riportato nell'ordinanza è solo uno dei tanti di Santilli che, insieme all'altro consulente di Benevento, Aniello Massaro, fornisce indicazioni agli inquirenti che arriveranno ad indagare 81 persone. Trentasei sono quelle provenienti dall'Agro nocerino. Quei due enti, Federaziende e Ebin, associazione di piccole e medie imprese, accusate di aver lucrato sui lavoratori e di aver generato, per prime, le truffe, avevano una convenzione con l'Inps per riscuotere contributi di assistenza contrattuale. Santilli, già coinvolto e condannato, con un patteggiamento, nel vecchio filone sulle truffe Inps «Mastrolindo», ad un tratto deciderà di confessare: «Ho iniziato a caricare somme sproporzionate rispetto al numero dei lavoratori assunti alle dipendenze delle ditte aderenti all'Ente Bilaterale. All'insaputa della ditta, assumevo fittiziamente operai sui quali caricavo arretrati di assegni per il nucleo familiare, certamente non spettanti e tale somma, tramite F24, veniva da me devoluta all'Ebin». Come ha spiegato il procuratore Antonio Centore, anche se consapevoli di un'indagine in corso, agli indagati non conveniva fermarsi, visti «gli ingenti guadagni». E il ruolo di Santilli era determinante, come dimostra una telefonata tra lui e Pierpaolo Porzio (responsabile regionale di Federaziende Campania). Il secondo, dopo essere stato convocato dalla procura, chiamerà il consulente di Pagani al telefono: «Buongiorno, la mia faccia sotto i vostri piedi, chiedo scusa, ma ho avuto problemi personali, adesso sto andando verso l'ufficio, tutto a posto, non ci siamo dimenticati di te». «Dalla telefonate - spiega la procura - emerge come Porzio si rivolge in maniera asservita e sottomessa a Santilli, rassicurandolo che avrebbe eseguito il bonifico a suo favore».IL BUG TELEMATICOMa per gli inquirenti, che non hanno ancora concluso le indagini, il fenomeno potrebbe essere esteso anche in altre parti d'Italia. Un meccanismo «trilatero» (creazione di falsi crediti, induzione in errore dell'Ente e dazione di indebite somme di denaro, ricezione delle somme da parte di Federaziende, Ebin e singola società) che poteva essere adottato sfruttando un enorme «bug telematico», come spiega il gip, da addebitare ai mancati controlli eseguiti dalla società delegata dall'Inps, la Sispi. «I responsabili delle associazioni avevano stretto un accordo illecito con Santilli per assumere successivamente in maniera fittizia operai sui quali procedere a caricare arretrati di assegni non spettanti per il nucleo familiare». Per il gip Luigi Levita i due consulenti, Santilli e Massaro, hanno capacità in grado di «tessere proficue relazioni criminali».