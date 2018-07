Martedì 3 Luglio 2018, 06:25 - Ultimo aggiornamento: 2 Luglio, 23:22

CAPACCIO PAESTUM - Gli agenti del nucleo giudiziario della polizia locale hanno scoperto una donna che era riuscita a trovare un escamotage per non farsi togliere i punti dalla patente, facendoli decurtare ad altre persone. La signora di mezza età è stata denunciata per sostituzione di persona. Le indagini, delegate dalla Procura della Repubblica di Salerno e coordinate dal tenente Sofia Strafella, sono partite nel marzo del 2018 con una denuncia. Dalla Città dei templi si sono estese all’Agro nocerino sarnese. Ignare persone si vedevano togliere punti dalla patente, fino all’azzeramento e al ritiro del documento di guida. Decurtazioni che non sapevano spiegarsi, non avendo commesso le violazioni contestate. La donna, dopo avere commesso infrazioni che prevedono la decurtazione di punti, trasmetteva i dati delle patenti di altre persone. Durante le perquisizioni, effettuate con l’ausilio dei carabinieri di Capaccio Scalo e Pagani, è stato individuato e sequestrato il materiale usato per il reato. Non solo la donna aveva l’abitudine di violare spesso il codice della strada, ma aveva anche trovato il modo per aggirare la sottrazione di punti e continuare a commettere infrazioni. Alla sua attività illecita ha messo fine la polizia locale di Capaccio Paestum.