Martedì 2 Aprile 2019, 17:41

“Lei è stata sorteggiata dal vescovo e dal sacerdote, con 40 euro le diamo il premio”, ma è una truffa. A scoprire l’inganno sono stati proprio i fedeli, di Lavorate a Sarno, che si sono ritrovati raggirati, loro malgrado. Un uomo di mezza età, ben vestito, si è presentato a casa di più persone parlando di un sorteggio ed un premio. Dietro l’ elargizione di danaro, ha poi lasciato in pegno una statuina della Madonna avvolta in carta trasparente, ed un rosario. Ben 40 euro per avere i due oggetti, spacciandoli per donazioni volute dal vescovo e dal parroco. Una truffa che è stata presto scoperta quando alcuni fedeli hanno raccontato l’accaduto proprio al sacerdote. E’ Don Salvatore Agovino a mettere i guardia la comunità. “Fare attenzione a questi truffatori. - dice - Alcuni fedeli mi hanno spiegato la vicenda e né io, né il vescovo abbiamo mai autorizzato questa cosa. E’ un escamotage che utilizzano per truffare. Mi spiace per le persone che sono state raggirate, per tale motivo invito tutti a prestare la massima attenzione ed a segnalare”